Pérou : deux morts et 65 blessés dans un séisme de magnitude 7,3

AFP

"Il y a deux morts dans la région d'Arequipa et 65 blessés ont été signalés jusqu'à présent", a déclaré à la presse le général Jorge Chavez, directeur de l'Institut national de la Défense civile.Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski s'est rendu sur les lieux du séisme pour survoler la zone sinistrée. Il a expliqué que les deux personnes tuées avaient été ensevelies sous les décombres de leur maison en terre séchée."Ils sont morts parce qu'ils vivaient dans des maisons en terre séchée qui se sont effondrées. Il n'est pas possible de vivre dans une maison en terre séchée", s'est-il indigné.Le séisme, qui a été ressenti jusqu'à Lima, s'est produit à 04H18 locales (09H18 GMT). Son épicentre a été localisé à 31 kilomètres au sud-ouest d'Acari, une localité du littoral pacifique située dans la région d'Arequipa, à environ 500 kilomètres au sud de la capitale, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).L'Institut de géophysique du Pérou a indiqué que l'épicentre se trouvait dans la mer, à environ 56 kilomètres de la localité côtière de Lomas. Aucune alerte au tsunami n'a été émise.Le séisme a réveillé de nombreux habitants de Lima, d'Arequipa et d'autres villes du pays. "Ici, le séisme a été ressenti très longtemps", a raconté à l'AFP un patient d'un hôpital privé de Lima.A Arequipa, beaucoup de gens sont sortis dans les rues, selon des messages publiés sur les réseaux sociaux. "Nous avons ressenti une secousse assez forte. Le lit a tremblé, mais rien de grave n'est arrivé", a témoigné une internaute sur Facebook.Selon le maire de la localité de Caraveli, Santiago Neyra, des maisons de terre séchée se sont effondrées, en particulier à Lomas et à Caravali.Des routes ont été bloquées par des chutes de pierres et l'électricité a été coupée dans plusieurs localités, a-t-il ajouté.Le commandant Alberto Rojas, un responsable local de la police à Arequipa, a indiqué qu'un pont avait été endommagé dans le district de Yauca.La gouverneur d'Arequipa, Yamila Osorio, a expliqué que des équipes de secouristes avaient été envoyées vers les zones les plus reculées pour évaluer les dégâts.Le Pérou se trouve dans une zone de forte activité sismique, aussi appelée "ceinture de feu du Pacifique".Le pape François doit arriver jeudi dans ce pays pour une visite de trois jours, après une étape au Chili.Le dernier fort tremblement de terre à avoir secoué le Pérou remonte au 15 août 2017 dans la région d'Ica, à 325 kilomètres au sud de Lima.Le séisme d'une magnitude 7,9 avait fait plus de 500 morts et 2 290 blessés. 76 000 maisons avaient été détruites ou rendues inhabitables.