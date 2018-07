Pékin Express : un nouveau binôme entre dans l'aventure

Cette semaine, la deuxième étape débute sur les berges du mythique Lac Batang Ai, en plein cœur de la forêt tropicale à Bornéo. C'est ici qu'un nouveau binôme d'inconnus va faire son entrée dans l'aventure. Florian, au tempérament fantaisiste qui ne sort jamais sans son nœud papillon, va faire la rencontre de Gabriel, cérébral et ultra compétiteur ! Leur seul point commun : ils n'ont pas du tout le profil d'aventuriers !



Durant cette étape, les candidats vont parcourir près de 580 kilomètres à travers la nature sauvage de Bornéo. Mais pour pimenter la course, les concurrents devront avancer à 4 ! Ils n'auront pas d'autre choix que d'unir leurs forces avec une autre équipe et faire cause commune pour l'autostop et la recherche d'hébergement. Entre complicité et éclats de rire ou rapports de force et prise de leadership, ce 2ème épisode s’annonce riche en suspense !