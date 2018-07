Pékin Express : un départ inattendu

19:30 - Episode 1



Après 25 heures de vol, en plein milieu de l'aéroport de Kutching, à Bornéo, les candidats vont découvrir que la course commence… maintenant ! Le ton est donné pour ce grand retour qui promet d'être riche en nouveautés et en rebondissements. Pour cette première étape, c'est une course de plus 420 kilomètres à travers l'île de Bornéo qui les attend, sous une chaleur torride, de l'aéroport de Kutching jusqu'au mythique lac Batang Ai, au coeur d'une forêt tropicale.



Autre nouveauté : le duel final. Les derniers de l'étape auront désormais une chance de rester dans la compétition, en affrontant le binôme de leur choix (mis à part les premiers et les immunisés), pour une ultime course en autostop ! Seul un membre de chaque équipe aura la responsabilité d'aller le plus vite possible pour permettre à son binôme de ne pas être définitivement éliminé.



21h40 - Itinéraire Bis



Dans ce premier épisode, et pendant que les candidats de Pékin Express font la course jusqu'à la jungle de Batang Ai, Ludovic et Samuel vont explorer en détail la ville la plus sophistiquée de Bornéo, Kuching. Ils vont goûter le « Kek Lapis », un étonnant gâteau aux tranches multicolores emblématique de la ville. Ils vont en apprendre plus sur le passé colonial de la région au Fort Margherita, avant de se chercher un logement pour la nuit. Et même muni de leur carte de crédit, ils garderont leurs réflexes de Pékin Express, en pratiquant le stop et en optant pour une des auberges les moins chères de la ville. Un choix qu'ils regretteront après une nuit catastrophique.