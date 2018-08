Pékin Express : qui décrochera son passeport pour les Philippines ?

Comme les candidats de "Pékin Express", Ludovic et Samuel vont parcourir l'état de Sabah, la partie nord de l'île de Bornéo. Leur première mission : partir à la recherche de la fleur qui donne sa fragrance si particulière à un célèbre parfum français. En route vers le plus grand parc agricole de la Malaisie, le Sabah Agricultural Park. La mission suivante les mène à Kota Kinabalu, la ville cosmopolite et moderne du nord de l'île. Dernier ordre de mission : prendre un cliché du plus haut point donnant sur le temple de la « Che Sui Khor Moral Uplifting Society ». C'est au sommet d'une pagode de 11 étages qu'ils vont obtenir un point de vue unique sur le temple. Ludovic et Samuel rejoignent ensuite Stéphane Rotenberg pour faire le point sur leurs dépenses et vérifier s'ils ont ou non dépassé la limite budgétaire cachée dans leur enveloppe scellée.