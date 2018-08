Pékin Express : à la découverte des trésors de Bornéo

Crédit photo : Patrick Robert / M6



Les 6 équipes encore en compétition vont quitter la route pour les pistes boueuses et sinueuses. Ce périple sera pour les candidats l'occasion unique d'être accueillis au sein d'une ancienne tribu coupeurs de têtes, vivant en retrait de toute civilisation. Les concurrents vont faire une autre rencontre à la fois exceptionnelle et bouleversante, celle du plus vieux couple marié de la terre, Ema et Hunning, qui fête cette année ses noces d'eau : 100 ans de mariage.

Le panneau « voiture interdite » va de nouveau surprendre les candidats au moment où, forcément, ils s'y attendent le moins ! Cette fois, ils vont devoir puiser dans leurs forces pour remonter en pirogue le plus long fleuve de Malaisie, le Rajang, qu'on surnomme aussi l'Amazone de Bornéo. Au cours de cette étape, les concurrents vont aussi apprendre à parler la langue nationale : le malais. Leurs juges ne seront autres que des enfants d'un petit village, en plein coeur de la nature sauvage de Bornéo. Quiproquos et fous rires garantis ! Entre compétition et dépaysement, les concurrents vont, une nouvelle fois, vivre des moments uniques et, pour certains, particulièrement difficiles. L'île de Bornéo est à 80% recouverte de forêt parfois sans aucune habitation à des kilomètres à la ronde. Certains binômes n'auront pas d'autre choix que de dormir à la belle étoile, une expérience qu'ils seront loin d'oublier…



L'aventure continue à 21h30 avec "Pekin express : itinéraire bis".