Pêcheur, directeur d'école, Olivier a créé le premier site de troc en Polynésie

Manon Della-Maggiora

Échanger plutôt qu'acheter, c'est le principe du troc et c'est maintenant faisable sur le site internet polynésien petits-échanges.pf . La plateforme a été mise en ligne il y a seulement un mois.À l'origine de ce projet, Olivier Gueirard. "Comme beaucoup je suis un adepte des petites annonces, auparavant dans les journaux et aujourd'hui sur le net (...) j'ai remarqué que la plupart des annonces se terminent aujourd'hui par "pas d'échanges !", cela montre qu'il y a une réelle demande.Les annonces de personnes intéressées par des échanges se retrouvent noyées dans les petites annonces classiques, mon site permet aujourd'hui de les mettre en avant."Pour faire du troc sur petits-échanges.pf, il suffit d'ouvrir un compte utilisateur et de publier un bien ou un service à échanger. On trouve ainsi des canetons, un ordinateur, du poisson frais, une moto et même un terrain à Taha'a !Olivier n'est jamais en manque d'idées et porte plusieurs casquettes. Il est aussi pêcheur, et... directeur de l'école Algora Tahiti qui apprend aux enfants à coder. Une vie bien remplie qui demande de s'organiser. Heureusement, Olivier peut compter sur sa famille. "C'est vrai que ce n'est pas évident, cela demande d'être bien organisé, motivé et surtout de s'entourer des bonnes personnes, quand je pars en campagne de pêche pour 3 semaines, je peux compter sur ma femme( Ramona) ainsi que sur mon cousin (Matahi) pour s'occuper de l'école en mon absence, le site internet est suivi par mon beau-frère (Stanley)."Polyvalent, c'est sans doute l'adjectif qui le définit le mieux. Olivier a passé un Bac en électrotechnique puis il s'est envolé pour la métropole où il a fait service militaire. "À mon retour je me suis orienté vers l'aéronautique grâce à l'arrivée d'Air Tahiti Nui en passant mon CSS , puis j'ai poursuivi ma carrière de PNC à Air Tahiti que j'ai quitté il y a environ 6 ans , puis j'ai passé mon brevet de capitaine à l'école maritime pour aujourd'hui commander un thonier."La pêche, l'éducation au numérique, la création de site Internet... Cela pourrait lui suffire. Mais il a encore d'autres projets : "J'ai créé une boîte de production dans le but de lancer une compétition de robotique, comme on en voit beaucoup ailleurs, mais plus comme un jeu télévisé : Master Robot. J'espère pouvoir produire l'émission zéro d'ici la fin de l'année."