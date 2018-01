Pêche sous-marine : une formation pour tout savoir des règles de sécurité

LE PROGRAMME

" Beaucoup trop de pêcheurs sous-marins sont disparus tragiquement." La fédération tahitienne des sports subaquatiques souhaite voir diminuer le nombre d'accidents.Pour se faire, elle propose à tous les intéressés d'apprendre les règles de sécurité en chasse sous-marine. La formation a lieu sur deux matinées, ce samedi 20 et dimanche 21 janvier, de 8 h à 12 heures.Teva Montagnon, Tepou Nehemia, Dell Lamartinière et Rahiti Buchin donneront toutes les clés pour pratiquer le sport en toute sécurité.SAMEDI 20 JANVIER- les bienfaits de la chasse sous-marine- les risques en chasse sous-marine- apprendre à bien respirer- signes pré syncopaux- technique de repêchage d'un syncopé- bien s'équiper- les tailles de poissonDIMANCHE 21 JANVIER- connaissance des principales espèces locales- signes pré syncopaux- technique de repêchage dd'un syncopé- pêcher en binôme- les tailles de poissonLe lieu de la formation (Faa'a, Punaauia et Arue) reste à préciser en fonction de la houle et du vent. Le prêt de matériel est possible. Le bateau est fourni par la fédération.Le coût de la formation est de 10 000 francs les deux journées.Information : 87 73 79 08