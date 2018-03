Peau sauvage, la télénovela API de 11h50

Episode n°1

Camila vie dans un orphelinat et seule la mère Isabel connait son secret. Elle vend des biscuits dans un salon de coiffure, le propriétaire le découvre et les jette à la poubelle. Un combat commence, Max voulant la défendre se fait agressé et arrêter. La Chila, Ezequiel, Rosa Blanco, López Méndez et La Mascarade, sont impliqués dans sa vie, mais le désir premier de Camila est de trouver sa mère.



Episode n° 2

Il y a une alchimie entre Camila et Max bien qu’aucun d’eux ne veuille l’avouer. Max considère qu’elle est folle à cause de ses nombreuses agressions. Après l'explosion il y a beaucoup de gens blessés et affectés. Dans une atmosphère très tendue, Max et Ezequiel, sont sur le point de faire face à Camila mais Ezequiel compte faire en sorte de ne pas lui faire ce qu'il fait à toutes ses employées. Camila continue de penser qu’un mystère plane autours de sa mère.



Episode n° 3

Une réunion sous haute tension entre Ezequiel et la mère Isabelle intrigue Camila mais ils lui expliquent que c’est au sujet d’une généreuse donation à l’orphelinat et cela lui plait. En réalité Ezequiel soupçonne la religieuse d’être impliquée dans des représailles contre la Mascarade afin d’empêcher qu’un évènement important soit réalisé. Pendant ce temps-là, Max aide Camila dans son travail et lui propose son soutien pour les recherches concernant sa mère.



Episode n° 4

Camila veut savoir ce que la Mère Isabelle fait chez Elda et celles-ci lui répondent qu’elle est là pour aider l'orphelinat. Ezequiel leur demande après une femme inconnue. Camila et Yeli sont dans le sentier où la maman de Camila l'a abandonnée, Camila se sent alors effrayée mais Yeli reste à ses côtés car elle la considère comme une sœur.