Paul Yeou Chichong : "Qu'est-ce que je ferais d'une fondation ?"

Si la constitution d’une fondation ne l’intéresse pas, il est en revanche prêt à confier l’ensemble de ses tableaux au Pays et ce, ad vitam aeternam car il n’entend pas les léguer en héritages à ses ayants-droits.



Paul Chichong dit avoir discuté à de nombreuses reprises du sujet avec des membres du gouvernement. "On m'a dit "on va construire d'abord le Mahana Beach" (...) et après on va penser à ton musée. J'ai dit "les amis, j'ai 84 ans." Le Mahana beach c'est certainement pas avant 10 ou 15 ans s'ils trouvent les 150 milliards."