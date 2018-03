Paul Marciano, le mari de Mareva Georges, écarté de son entreprise

Rédaction Web avec AFP

Le conseil d'administration de Guess a formé "un comité spécial comprenant deux directeurs indépendants pour superviser l'enquête en cours sur les accusations de conduite inappropriée" de M. Marciano, a précisé la société dans un communiqué, selon l’Agence France Presse."Le conseil d'administration et M. Marciano ont convenu que M. Marciano n'assumerait plus ses responsabilités opérationnelles (...) en attendant la fin de l'enquête, a ajouté la société, soulignant "prendre très au sérieux toute accusation de comportement sexuel inapproprié"."Je me suis engagé auprès de la société à coopérer pleinement", a indiqué de son côté M. Marciano, 65 ans, cité lui aussi dans le communiqué.L'action Guess cotée à la Bourse de New York perdait quelque 4% mardi, à 14,92 dollars, peu avant 12H00 locales après cette annonce.Paul Marciano a été publiquement accusé de harcèlement et d'abus sexuels par la mannequin Kate Upton. Dans une interview publiée début février par le magazine Time, Upton a accusé l'homme d'affaires franco-marocain de l'avoir harcelée et de l'avoir forcée à des attouchements à plusieurs reprises alors qu'elle posait pour des photos pour la marque en 2010.M. Marciano a qualifié ces accusations d'"absolument fausses" et "absurdes", et assuré n'avoir jamais touchée Kate Upton "de façon inadéquate".