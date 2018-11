Patrick Revault disparaît à l’âge de 70 ans

Rédaction web

"C'est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition de M. Patrick Revault, ancien membre du conseil municipal aux côtés de Jacques VII, de 1983 à 2001, écrit la commune de Punaauia sur sa page Facebook. Le maire, le conseil municipal et les agents municipaux de Punaauia adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."Patrick Revault est décédé mardi à l’âge de 70 ans. Ancien conseiller territorial, il avait été ministre des Affaires économiques, de la Consommation, du Commerce et de l’Industrie en 1987 sous la présidence d’Alexandre Léontieff.En 1988, il avait été désigné représentant du territoire de la Polynésie française au sein des assemblées générales et du conseil d'administration de la société "Huilerie de Tahiti". Il avait aussi été à la tête de la SEM Maeva Nui de gestion et d’exploitation de réseaux de transports terrestres dans les années 2000.Son corps est exposé à la paroisse Saint-Étienne de Punaauia, où une veillée de prières se tiendra ce mercredi 21 novembre à 19 heures. La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 novembre à 9 heures, toujours à l’église Saint-Étienne de Punaauia. Puis le cortège se dirigera vers le cimetière catholique de Arue où Patrick Revault sera inhumé dans le caveau familial.