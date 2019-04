Patricia Grand : "on guérit du cancer" si on consulte "tôt"

Lors des conférences, on entend beaucoup de messages d'espoir. Aujourd'hui, on connait mieux la maladie et on meurt moins.

"Ça c'est évident. Regardez, moi, ça fait 11 ans que j'ai eu un cancer. Je suis encore en bonne santé. Ce qui est important de dire c'est que maintenant on guéri du cancer si on y va tôt."



Donc ce n'est pas une fatalité...

"C'est une fatalité dans le sens où si on pouvait ne pas l'avoir, ce serait bien. Mais effectivement, on n'en meurt plus comme avant. Il y a toujours des personnes qui auront des cancers agressifs. Mais honnêtement, maintenant on peut guérir 85% des cancers du sein si on y va tôt."



Les taux de cancer en Polynésie sont ils plus élevés qu'ailleurs ?

"Les chiffres que j'ai ne sont pas beaucoup plus élevés. Ce sont sensiblement les mêmes pour 100 femmes que ce soit en Polynésie ou en France. Le seul bémol peut-être serait pour le cancer du poumon où on a un taux plus élevé. La thyroïde, on n'y reviendra pas. On a un taux plus élevé. Certains diront "c'est la bombe atomique"... Il y a effectivement un nombre plus élevé, mais il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie le taux est encore plus élevé, 4 ou 5 fois plus élevé."



Donc vous pensez que le nucléaire a quand même favorisé les cas de cancer...

"Je pense, qu'il y a certainement des cas de cancer, pas beaucoup de ce que je sais, d'après les informations de M. Florent de Vathaire qui est un chercheur qui a travaillé dessus, il y a certainement eu des cas de cancer chez les personnes qui ont travaillé ou habité dans les zones proches de Moruroa. Je ne dis pas le contraire. Mais quand j'entends certaines personnes m'affirmer que tous les cancers sont liés à la bombe, là j'avoue que les bras m'en tombent."



La prise en charge des malades au fenua est-elle satisfaisante selon vous ?

"Je dirais que la prise en charge est satisfaisante parce qu'on n'a pas à se plaindre. On a un bon service de radiothérapie. Il nous manque peut-être encore, et le ministre ne va pas se fâcher si je lui répète encore, peut-être qu'il faudrait veiller à ce qu'on ait un peu plus d'oncologues. C'est ce que le président à l'époque avait promis. Pour le reste on a un très bon matériel. On est soignés très correctement. D'ailleurs docteur Spielmann le confirme parce qu'il est à l'IGR ( Institut de Cancérologie Gustave Roussy, NDLR) donc il sait exactement ce dont la Polynésie dispose.

Je voulais juste rajouter un petit mot. Puisqu'on parle de la semaine du cancer. Le cancer de la prostate, c'est 110 nouveaux cas par an. À partir de 50 ans, si les hommes pouvaient penser à faire une prise de sang pour le taux de PSA et c'est le médecin qui dira si le taux a monté, ça nécessitera un suivi."



D'autres conférences sont-elles prévues ?

"Effectivement, une autre conférence est prévue le 6 avril à Uturoa. Nous avons contacté le maire de Uturoa Sylviane Terooatea, Thomas Moutame et Cyril Tetuanui pour qu'ils fassent le ramassage. J'espère que ce sera fait puisque c'est vraiment une grande opportunité d'autant que docteur Spielmann est un grand spécialiste et il s'exprime vraiment simplement. Toutes les femmes qui ont eu des questions à poser ont eu une réponse. Il n'y a aucun souci pour ça. On leur dit d'ailleurs "posez vos questions, même si vous pensez qu'elles sont idiotes. Il n'y a pas de questions idiotes". Docteur Spielmann est quelqu'un qui met en premier l'humanité dans la prise en charge des patients. Ça, c'est vraiment important et ça se ressent dans ses conférences."