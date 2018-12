Patrice Jamet : "Normalement, on devrait applaudir mon retour"

Après avoir été élu de 2011 à 2015, Patrice Jamet brigue à nouveau la mairie de Mahina. Un choix qui s’est imposé à lui non pas par ambition, mais par sens du devoir : "Mon inéligibilité, la nomination d'un nouveau tavana par le conseil et non pas par la population... Tout cela a fait des dissensions au sein de notre majorité et cela a duré pendant presque 4 ans. Et vu l'état actuel du conseil municipal et des réactions de nos élus de la majorité, de ce que je vois, de ce que j'entends... C'est un devoir pour moi de revenir, pour essayer de colmater ou au moins pour mettre les choses au clair" nous explique-t-il.Il faut dire qu’à l’annonce de son inéligibilité en 2015, le tavana a désigné le 24ème de liste, Damas Teuira, à sa succession. Un choix qui avait effectivement créé des dissensions au sein du groupe.