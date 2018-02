Passez vos dimanches au Musée

Habitants du fenua ou touristes, seuls ou en famille, le Musée de Tahiti et des îles vous invite à découvrir ses collections avec un guide préparé par les équipes scientifiques du Musée. Des ateliers culturels, dont les thématiques seront choisies en fonction du programme de manifestation du Musée, seront aussi organisés chaque premier dimanche du mois.



Le premier rendez-vous est programmé ce dimanche 4 mars, à partir de 9 heures autour de la thématique du Tapa. Les visiteurs effectueront une visite qui leur permettra de découvrir la vitrine consacrée au Tapa, ainsi qu’une visite du jardin présentant les essences nécessaires à la réalisation de l’étoffe, et de sa teinture. La visite sera suivie d’un atelier pratique, qui permettra à chacun de créer son propre Tapa.



Au cours de l'année, le Musée prévoit des ateliers de percussions, de tressage et de confection d’éléments de costumes de danses, ainsi que des ateliers liés aux pléiades. Pour chaque atelier, le matériel sera fourni.



Les dimanches au Musée ont pour but de dynamiser les visites proposées par l’établissement, en touchant à la fois un public polynésien, mais également les touristes qui auront ainsi l’occasion de partager avec une équipe motivée et passionnée, les fondamentaux de notre culture.