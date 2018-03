Passerelle de la marina Taina : son installation cause des kilomètres d'embouteillages

"On effectue la pose de la passerelle piétonne à la marina Taina, avec des opérations de levage qui sont assez difficiles et techniques, et qui ont été réalisées de jour du fait de la complexité et de la sécurité des usagers. De nuit, ça n'était pas possible. La passerelle doit aller se glisser dans un pylône, et on a très peu de marge. Il y a aussi des opérations de soudure très complexes à réaliser... Pour la sécurité des usagers, ont doit bloquer la route", explique Stéphane Major, chef de chantier employé à la direction de l'Equipement.



"La circulation se fait en alternance du lotus jusqu'à la marina Taina. On s'attendait à des embouteillages mais on a essayé d'informer. Normalement, toutes les opérations seront réalisées ce week end."



Toutefois, il faudra attendre quelques semaines avant de pouvoir emprunter cette passerelle : "Elle est posée mais il y aura des finitions à réaliser".