Pas de certification pour le stade de la Punaruu

C'est la fédération d'athlétisme en Polynésie qui l'annonce : le stade de la Punaruu n'est pas conforme. Elle ne peut être certifiée Classe II IAAF. Le rapport d’une société néo-zélandaise spécialisée en la matière a été rendu début février, annonce la Fédération qui attend une certification depuis la réfection de la piste.La FAPF détaille : "la piste ne fait pas 400m, les virages ne sont pas identiques, il y a des erreurs dans les marquages au sol et les aires de lancer de poids, disque et marteau ne sont pas conformes non plus. Il semble donc que malgré quelques sonnettes d’alarmes tirées, les travaux réalisés n’ont pas été à la hauteur."Conséquence de cette non-conformité : aucune performance au-delà du 100 mètres haie ne pourra être homologuée.