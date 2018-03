Parution du Guide des poissons de Tahiti et ses îles

Rédaction Web avec Laure Philiber et Tauhiti Tauniua Mu San

Conçu à trois mains ou plutôt trois paires d'yeux, à savoir Philippe Bacchet, photographe naturaliste comme il aime à se présenter, Yves Lefèvre, photographe et cinéaste animalier et Thierry Zysman photographe, cet ouvrage de 648 pages a nécessité huit années de travail et de recherches.Yves Lefèvre et Philippe Bacchet plongent depuis plus de 30 ans, et n'ont eu de cesse de collecter des données sur la faune marine, et pourtant ils continuent toujours à en apprendre sur les poissons et surtout à partager leurs connaissances. "C'est un guide qui est destiné à tous ceux qui veulent parfaire leur connaissance sur les poissons." explique Yves Lefèvre.Effectivement, avec l’ajout d’une cinquantaine d’espèces par rapport à l'édition précédente, l’ouvrage s’enrichit aujourd’hui d’un très grand nombre de nouvelles données: aires de distribution, zones d’évolution, nouvelles photographies et noms vernaculaires supplémentaires. De quoi devenir un vrai spécialiste de la question."On a fait un véritable travail de terrain", précise Philippe Bacchet, "Nous avons parcouru la Polynésie dans tous les sens et à plusieurs reprises et nous avons acquis de nouvelles connaissances sur les noms que les pécheurs polynésiens donnent aux poissons et c'est véritablement le seul endroit du monde où le vocabulaire lié aux poissons est d'une telle richesse.". Et de citer en exemple les Marquises, où "les noms des poissons diffèrent d'une vallée à l'autre"Outre l'immense travail de collectage d'informations sur la faune aquatique, l'autre tâche, et non des moindres s'est porté sur la photographie. Capturer le poisson en image, afin de rendre compte de sa beauté et de son habitat. 1 128 photographies illustrent cet ouvrage, ce qui donne une petite idée du nombre de clichés pris afin d'en tirer la quintessence."Avant on photographiait en argentique. On plongeait avec dans notre boitier, une pellicule de 36 poses. Et impossible d'en voir les résultats de suite. il fallait attendre le développement des épreuves pour juger de la qualité. Désormais avec le numérique c'est terminé, le résultat est instantané et nous offre plus de liberté." indique Philippe Bacchet, pas vraiment nostalgique de l'argentique.Mais avant tout, ce livre est un hommage à la sagesse polynésienne, celle qui est inhérente à tous les peuples de la mer. "La population des requins de Polynésie est en relativement bonne santé, voire exceptionnelle par rapport à certaines régions du monde, et sans l'aide de tous les Polynésiens, on ne ferait pas ce constat aujourd'hui" déclare Yves Lefèvre.Et de s'appuyer sur des faits constatés lors de leurs périples en Polynésie "Il n'y a plus de requins qui sont péchés pour commercialiser leur mâchoires et leurs dents, plus de lignes dédiées aux requins, le trafic d'ailerons est inexistant." précise t-il, concluant, " On espère que cette ressource continuera à être préserver et vénérer comme elle l'a été de tous temps par le peuple polynésien."Cette nouvelle édition comprend 648 pages dans lesquelles sont traitées 654 espèces. L’ensemble est illustré par 1 128 photographies réalisées en milieu naturel et 90 croquis explicatifs. L’index s’étire sur 41 pages ; il est riche de 710 noms scientifiques, 652 noms français, 575 noms anglosaxons, et 1401 noms vernaculaires polynésiens.