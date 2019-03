Partenariat TNTV - The Explorers : l'inventaire du Fenua

Qui est l’équipe « The Explorers » ?

Olivier Chiabodo et son équipe, des scientifiques, réalisateurs, cameramen, reporters, photographes, dessinateurs, artistes, techniciens, pilotes parcourent la planète en vue d’en faire l’inventaire de ses richesses. Leurs documentaires ont été diffusés dans plus de 15 pays dont le Fenua sur TNTV, et vus par plus de 300 millions de personnes en 2019.

Les Ambassadeurs : We are One, Coral Gardeners et le champion Henri Burns

Qu’il soit champion de lutte, des « enfants de l’Océan » qui redonnent vie à des récifs endommagés ou des globe-trotters qui parcourent le monde, ils ont accepté de parrainer ce projet. Ils sont les premiers ambassadeurs.

Moana Van der Maesen (fondateur du collectif Nana sac plastique) et Hiroana Putoa, sont deux amoureux de la nature et de leur Fenua. En avril, ils vont partir sillonner les continents. Un tour du monde qui les amènera à découvrir des solutions susceptibles de lutter contre le réchauffement climatique, tout en faisant la promotion du Fenua dans le monde.

Issu d’une condition sociale modeste, Henri est parvenu, par sa détermination, son travail et son talent à se faire un nom en Polynésie dans les arts martiaux. Sportif préféré des Polynésiens l’année dernière, il a remporté de nombreuses médailles au fil de sa carrière. Aujourd’hui, sa renommée a dépassé les frontières du Fenua.

Coral Gardeners a vu le jour à Moorea et rassemblé plus de 50 bénévoles à l’international. Ils ont pour mission de sensibiliser à la disparition des récifs et de leur redonner vie.