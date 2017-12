Paris : la foule au rendez-vous de l'émouvant "requiem" pour Johnny

Au terme de la cérémonie religieuse en l'église de la Madeleine, le cercueil blanc de la rock-star de 74 ans, décédée mercredi des suites d'un cancer des poumons, s'en est allé sous les applaudissements d'une foule compacte, qui n'a jamais cessé de scander son nom, dans le froid mais sous un ciel bleu éclatant.



Pour accompagner cet ultime départ, avant son inhumation dans l'intimité lundi sur l'île de Saint-Barth, son groupe, mené par le guitariste Yarol Poupaud, avec pour invités -M- ou encore Jean-Louis Aubert, a joué ses plus grands morceaux à la guitare. Comme il l'avait fait en attendant que le cortège funéraire descende les Champs-Elysées en direction de la place de la Madeleine trois heures plus tôt.



Sur la petite scène installée devant l'église, trônait le micro, désormais orphelin de la plus belle et puissante voix que le rock français ait compté. Ces paroles connues de tous, celles de "La Musique que j'aime", "Le pénitencier", "Gabrielle", "Ma gueule", "Marie", étaient reprises en choeur et à pleins poumons par les fans, massés sur la place.



C'est en musique mais aussi en moto, les deux passions de sa vie, que ses admirateurs ont pu dire adieu à Johnny, comme il le souhaitait.

Une de ses anciennes Harley-Davidson était garée devant le parvis de la Madeleine et, quelques heures plus tôt, des bikers portant des brassards noirs ont bruyamment escorté le cortège funéraire à partir de l'Etoile. Si quelque 700 motards avaient été annoncés, ils semblaient bien être plus nombreux.



Au passage du cortège, des "Johnny ! Johnny ! Johnny !" n'ont cessé de se faire entendre de la part d'admirateurs venus de tout l'Hexagone, en autocar, en voiture, en train et bien évidemment en moto.

Immense et bienveillant, l'hommage à "l'idole des jeunes" est devenu particulièrement émouvant quand il a fallu monter les marches de l'église de la Madeleine.



"Ce samedi de décembre est triste, mais il fallait que vous soyez là pour Johnny, car Johnny était là pour vous", a lancé le président Emmanuel Macron à la foule rassemblée devant l'église.

Johnny était "une part de nous-mêmes, une part de la France", a déclaré le chef de l'Etat, lors de son éloge funèbre, s'exprimant près du cercueil entouré par la famille.



Emmanuel Macron, qui était accompagné de son épouse Brigitte, a rendu hommage à Laeticia Hallyday - toute de noir vêtue et qui portait le pendentif en forme de croix de son mari - et aux enfants du rocker : les deux petites Joy et Jade, Laura Smet et David Hallyday.

"Entre dans la lumière, Johnny Hallyday, une lumière, un feu qui ne s'éteint jamais !", a ensuite dit Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris, dans son homélie.