Para va'a : 19 espoirs de médailles pour Tahiti

La Fédération polynésienne de sports adaptés et handisport a organisé un stage de trois jours. Au programme : performances individuelles le matin en V1 dans la baie de Taaone et cohésion l’après-midi en V6 sur le motu de Arue.



Pour accompagner la FPSAH, le COL a apporté un soutien matériel, logistique et humain : plan d’eau, va’a officiels, bateau et rescue slide. L’objectif ? Se rapprocher au maximum des conditions réels des championnats du monde. L’occasion également les athlètes de tester leurs équipements particuliers et anticiper sur les problématiques de sécurité très différentes pour ces athlètes.



Si pour les athlètes valides, la préparation à une compétition est difficile, c’est une réelle épreuve pour les para athlètes. En plus du dépassement de soi pour accéder à la performance, ils doivent gérer les difficultés liées à l’handicap, les douleurs et l’adaptation du matériel à leurs situations spécifiques. On ne peut être qu’admiratif de ces sportifs hors-normes.