Papeete : une vitrine vivante pour attirer les clients

Pour attirer un peu plus la clientèle, le magasin dont Céline est responsable a justement décidé de s'adresser aux jeunes. Et même de faire appel à eux. Vendredi, certains ont fait les mannequins dans la vitrine. "Une vitrine vivante c'est novateur. C'est fun, ça met beaucoup d'ambiance. (...) En tant que commerçants, on remarque que les mercredis et vendredis après-midi, le centre-ville se remplit de jeunes. Donc c'est quelque chose qui leur parle."