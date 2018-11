Papeete : un suspect en garde à vue après l’incendie d’un second fare potee

J-B. C.

Après le premier feu survenu dans la nuit de vendredi à samedi, un second fare potee a été partiellement brulé dimanche aux environs de 21h30.Selon nos informations, un suspect a été interpellé et est actuellement interrogé au commissariat. Pour l’heure, rien ne permet cependant d’assurer qu’il est à l’origine des feux.Le Pays a, en tous les cas, déposé une plainte et une enquête a été ouverte par la DSP. Les policiers n’excluent pas que les deux incendies soient liés.Selon Remy Brillant, le directeur des services de la mairie de Papeete, les dégâts dépassent le million de francs. Les toits en pandanus des deux fare ont été en grande partie endommagés.