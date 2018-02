Papeete-San Francisco à 20 000 francs : «une bonne nouvelle»

Du côté des agences de voyage, elles sont dans l’attente de l’autorisation d’émettre les billets qui doit être donnée par le BSP ( Billing and Settlement Plan) ou l’organisation et régulation des paiements et des facturations.



Les tarifs low-cost sont donc accessibles seulement pour les réservations en ligne. Pour les réservations effectuées en agence, une marge 7,5% de marges sera appliquée à partir du tarif smart.



Spécialiste de l’aviation et administrateur de la page Facebook Aviation Geeks, Anthony Fontan ne s’attendait pas à un tarif aussi bas.



« Je pensais que les tarifs allaient être 10 000 francs plus cher. »