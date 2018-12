Papeari se met au plogging

Rédaction web avec Hitiura Mervin et Thierry Teamo

Le concept vient tout droit de Suède. Le plogging, c’est une combinaison du jogging et du ramassage des ordures. Samedi à Papeari, pas moins d’une soixantaine de personnes ont été séduites par l’idée.Comme Mohea qui trouve que "c’est intéressant parce que de manière générale, les gens qui sont proches de la nature font du sport en nature sans forcément sensibiliser à la protection de l’environnement. C’est le terrain de jeu, du coup c’est normal à mon avis de vouloir protéger l’environnement quand on fait des randonnées".Pour la petite Hereani, "c’est intéressant, parce qu’on peut respecter l’environnement, en même temps courir et se dépenser".Trois catégories, toutes en duo, ont morcelé cette matinée sportive et environnementale. La première est celle des master et enfants, puis celle des femmes, et enfin les Open. Les joggeurs de l’environnement ont tous parcouru 5 km avec un minimum de 3 kg de déchets à récupérer.Pour l’organisateur de cette première édition, Teva Zaveroni, les comportements doivent changer et cela passe forcément par une prise de conscience."C’était pour faire des événements dans la commune et impliquer nos sportifs, nos enfants, leur dire qu’il est temps de réagir pour notre environnement, explique-t-il. C’est une première édition, donc on ne peut qu’améliorer pour la deuxième et on compte vraiment pérenniser l’événement."