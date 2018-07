"Pape e te arearea", une journée détente sur le thème de l'eau

Et c'est même l'occasion d'initier les enfants au secourisme. Un apprentissage ludique que les enfants ont eu l'air de beaucoup apprécier. Ce type d'action est une façon de réduire la fracture sociale et d’offrir à ces jeunes de nouvelles perspectives. Et la piscine n’est qu’un exemple parmi d’autres "chaque semaine des activités sont proposées, des sorties sont proposées. Ils continuent de bénéficier de la piscine pendant toutes les vacances. ils vont au parc Paofai, il vont au cinéma, ils vont aux manèges, ils vont à la mer".

Et les activités ne s'arrêtent pas aux vacances de juillets, les centre de vacances de Papeete donnent à nouveau rendez-vous aux enfants, pour celles de noël.

Rédaction web avec Tamara Sentis