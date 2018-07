Papara à l’assaut des infections sexuellement transmissibles

Hitiura Mervin

"Prendre du plaisir, pas les risques" : c’est le slogan martelé par le ministère de la santé afin de sensibiliser la population aux dangers des infections sexuellement transmissibles. Ce message a été une nouvelle fois diffusé à la population vendredi soir sur le terrain Hotumaru à Papara.Des professionnels de santé et le Père Christophe, ont fait le déplacement pour répondre aux questions des curieux. L’homme d’église sillonne depuis deux ans les rues et les quartiers de Tahiti avec son truck de la miséricorde pour apporter informations et premiers sois à un public parfois désorienté.A Papara, seul le public a changé. Le message est resté le même. La plupart des participants étaient des jeune âgés de 16 à 25 ans. Tous se sentent concernés par le problème.Cette semaine a eu lieu la 22ème conférence internationale sur le sida à Amsterdam. En 2017, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde et 940 000 personnes en sont décédées.