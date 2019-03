Papara Pro : les Tahitiens tiennent bon face aux Hawaiiens

Rédaction web avec Brandy Tevero et Davidson Bennett

Les vagues ne dépassaient pas le mètre cinquante, ce jeudi sur le spot de Taharuu. Pour tous les surfeurs hommes engagés dans la Papara Pro, il fallait donc jouer très technique et privilégier les manœuvres radicales.Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les Tahitiens auront réussi à se maintenir dans la course. Sur les 20 surfeurs locaux en lice au round 1, onze ont réussi à accéder au round 2.Les qualifications se sont arrêtées à mi-parcours de ce round et déjà cinq de nos gars sont qualifiés pour le round 3 : Hira Teriinatoofa, Lorenzo Avvenenti, Tereva David, Ariihoe Tefaafana, et le double champion en titre Taumata Puhetini.Les trois autres qualifiés sont les Hawaiiens Shayden Pacarro, Tony Nunez et Anthony Walsh.La compétition reprendra ce vendredi jusqu’aux phases finales, en commençant par la fin du round 2 où quatre Tahitiens doivent encore se démarquer : Mauiki Raioha, Teoro Tahutini, Jocelyn Poulou et le champion en catégorie juniors garçons, Kauli Vaast.