Papara Pro Juniors : le Tahitien Kauli Vaast s’impose chez les garçons

Rédaction web avec Davidson Bennett

Les vagues étaient de taille moyenne et la fréquence des séries plutôt disparate. Mais qu’à cela ne tienne, après une longue phase de qualification d’environ 9 heures, les juniors filles et garçons sont entrés mardi en phases finales de la Papara Pro, avec des séries de 25 minutes en Man on Man.Chez les filles, il y a eu un affrontement 100% hawaiien sur le spot de Taharuu. Et pour la deuxième fois consécutive, Gabriela Bryan l’a emporté en scorant 12,17 contre 11,34 pour son adversaire Savanna Stone."Les conditions de vague étaient assez petites et inconsistantes, a-t-elle déclaré à l'issue de sa victoire. Il fallait s’armer de beaucoup de patience. Nous avons eu deux vagues chacune et j’ai donné tout ce que j’avais. On a eu beaucoup de fun, c’est l’essentiel !"Chez les garçons, le Tahitien Kauli Vaast s’est hissé en finale. Il s’est imposé face à son adversaire Hawaiien Robert Grilho avec 15,37 points contre 8,33."On est souvent tombés ensemble, à différents spots, dans différents pays, du coup j'avais un peu peur, a avoué Kauli. J’étais un petit peu stressé parce que je savais comment il était dangereux, mais c’est passé et je suis content. Il fallait absolument que je gagne. J’avais gagné la dernière fois, je n’allais pas arriver en finale pour finir deuxième...", a-t-il confié dans un sourire.Ce mercredi était off pour tout le monde. La compétition devrait reprendre ce jeudi avec la suite du WQS 1000, pour se terminer probablement vendredi.