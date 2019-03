Papa Ariihau, vanilliculteur à Niau

Ariihau Hio est coprahculteur, comme l’ont été ses parents avant lui. Mais il y a quatre ans, il s'est lancé un défi : celui de planter de la vanille au cœur du village de Niau. Et malgré la chaleur écrasante et les embruns marins, la plantation de papa Ariihau est en pleine forme. Certaines lianes portent même déjà des gousses, en petit nombre, car il veut éviter de fatiguer les plants de vanille dès la première floraison.



Sa vanilleraie compte 109 tuteurs, dont les lianes de vanille proviennent essentiellement du rahui, où elles abondent à l’état sauvage : "Il y en a partout ici. (...) Et il n'y a pas de maladie dessus" nous dit Ariihau.