Paka : la confiscation des terres est légalement possible, mais…

Rédaction Web avec Laure Philiber, Jean-Baptiste Calvas et Naea Bennett

Au-delà de faire réagir les internautes, les propos tenus par René Bidal ont également surpris dans les rangs de la magistrature. Au barreau, quelques réserves sont émises. "C’est une mesure légalement possible, mais est-ce une bonne solution ?", s’interroge Me Thibaud Millet. "En pratique, je vois difficilement mettre en œuvre ce genre de mesure avec les problèmes d’indivision qu’on peut avoir, poursuit-il. Et il me semble que ça irait à rebours de l’histoire. Dans le monde aujourd’hui, on n’est pas dans le sens d’une aggravation de la répression en matière de cannabis, on est plutôt en train de se poser la question de la légitimité de cette classification du cannabis en stupéfiant et de la légitimité de la politique répressive qui ne sert manifestement à rien depuis sa mise en œuvre dans les années 50. On le voit avec la France qui est le pays le plus répressif d’Europe et où la consommation est la plus importante…"