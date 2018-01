« Paka connection » : la question de la dépénalisation du cannabis à la barre

Rédaction web avec Davidson Bennett

La dépénalisation du cannabis a animé les débats en cour d’appel. Ce jeudi, trois prévenus impliqués d ans un grand trafic de paka entre la presqu’île de Tahiti et les Raromatai étaient jugés en cour d’appel.En première instance, le tribunal les avait condamnés à des peines de sept, six et quatre ans de prison . L’avocat général a demandé la confirmation de ces peines.A la barre, ce jeudi, la défense a tenté de minimiser l’implication de leurs clients. Comme lors du premier procès en avril dernier, les avocats ne comprennent pas les réquisitions. Pour Maitre Dubois, avocat de celui considéré comme la tête de réseau :« J’étais surpris de voir qu’il avait des peines quasiment du double alors qu’il n’avait commis de faits similaires auparavant, alors que d’autres prévenus avaient parfois six ou sept condamnations pour trafic de stupéfiants. C’est vrai que ça amène à s’étonner. »Au-delà des faits, les plaidoiries des avocats se sont orientés autour de la question plus large de la dépénalisation du cannabis. Pour la défense, il faut que le regard sur ce type de stupéfiant et évolue. Tout comme les condamnations. Maitre Dubois explique, à propos de la dépénalisation :« Je pense que ce sera surement le cas d’ici une dizaine d’années en France. Est-ce que ce sera le cas ici, je ne sais pas. […] Ce que j’essayais d’indiquer à la cour, c’est que j’aimerais que cette évolution sociétale soit prise en considération. Je pense qu’on ne peut pas continuer aujourd’hui à prononcer des peines aussi lourdes quand il s’agit de cannabis. Je ne parle pas de drogues dures. La politique de répression en matière d’ice et de cocaïne, je la comprends parfaitement autant aujourd’hui, celle en matière de cannabis, je ne la comprends plus. »Les avocats seront-ils entendus par les juges ? Réponse le 8 février prochain.