Paien : itinéraire d’un apprenti tahu’a

Rédaction web avec Tamara Sentis

"Paien". C’est le nom de la biographie romancée qui raconte les étapes de la vie de Sunny Walker. Le Polynésien, figure connue dans le paysage culturel du fenua, est originaire d’une famille protestante. Il a décidé de tourner le dos à la religion des missionnaires pour renouer avec les croyances des tupuna.Sunny cultive sa terre et sa spiritualité à Pirae dans sa vallée.Cette biographie a été réalisée par l’auteure Ariirau. L’ouvrage a nécessité des dizaines d’entretiens et quatre années d’écriture. Ariirau explique : « Ce n’est pas un ouvrage sur le polythéisme. C’est un ouvrage sur le parcours d’un homme. »Pour Sunny, ce livre est un moyen de laisser une trace et d’expliquer le chemin choisi.Sunny Walker et Ariirau seront en séance de dédicaces samedi matin à la librairie Klima.