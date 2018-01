Paea veut étendre le cimetière communal Ofai’ta’oto

Rédaction web avec communiqué

En 2015 déjà, Paea évoquait son projet d'extension du cimetière communal. Aujourd'hui, la mairie précise les travaux qu'elle souhaite entreprendre. "Les travaux d’extension permettront de réaliser douze plateformes en escalier qui accueilleront de nouvelles concessions, dont 250 caveaux et 600 enfeus, ainsi que la construction de deux chambres funéraires, leurs annexes et des places de stationnement", détaille la commune dans un communiqué.Un projet qui, selon la mairie, "vient répondre aux besoins de la commune en termes de structures et d’équipements funéraires."Des aménagements paysagers ainsi que des travaux de construction de bâtiments, de voirie et de réseaux divers (électricité, eau potable, assainissement, éclairage public) sont également programmés.Paea annonce un coût total des travaux financé à 80% par le Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP) et à 20% par la commune.Le projet étant situé sur un relief montagneux, d’importants travaux de terrassements sont prévus. D’un volume global de 20 000 m3, dont 16 000 m3 à évacuer hors site, ces travaux impliquent, conformément au Code de l’Environnement, la réalisation d'une E.I.E. (étude d'impact sur l'environnement) en raison des volumes de terrassements supérieurs à 10 000 m3.La commune annonce que le document E.I.E. sera consultable jusqu’au 21 janvier 2018 à la mairie de Paea et au Service de l’Aménagement et de l'Urbanisme de Papeete. Des registres ouverts à cet effet, permettront de recueillir l’avis de la population sur ce projet, qui résoudrait le problème de saturation des cimetières communaux.