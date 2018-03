Paea : un nouveau véhicule de secours inauguré

Avec communiqué

Mardi, le Centre d’Incendie et de Secours de Paea a inauguré son nouveau véhicule de secours et d’assistance aux victimes.Coût du véhicule : près de 24 millions Fcfp, dont 50% ont été financés par le FIP (Fonds Intercommunal de Péréquation), 30% par la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et 20% financés par la Commune."Chaque année, l’État est attentif à améliorer l’équipement des Centres d’Incendie et de Secours pour permettre aux tāvana d’exercer dans les meilleures conditions, leur pouvoir de police. La sécurité civile renvoie à des enjeux de sécurité et de responsabilité. Paea concentre un certain nombre de risques à terre et en mer, c’est donc pour cette raison qu’il est important que le Centre d’Incendie et de Secours de Paea voit ses capacités améliorées. Je suis très heureux au nom de l’État d’avoir participé à cette inauguration", a souligné Raymond Yeddou, le chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles sous-le-Vent.Le nouveau véhicule vient renforcer les moyens de secours et d’assistance des sapeurs-pompiers de Paea. Il leur permettra d’intervenir plus facilement dans les habitations et les servitudes difficiles d’accès, notamment en cas d’intempérie.