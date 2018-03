Paea rénove la rembarde du pont Vaitupa (et tacle l'Équipement)

Rédaction web avec communiqué

Le mois dernier, des accidents de la circulation ont arraché la rembarde de sécurité du pont Vaitupa, à hauteur du PK 24.400 dans la commune de Paea.Suite à ces accidents, le maire Jacquie Graffe aurait adressé un courrier au Ministre de l’Équipement, le 6 mars, pour lui indiquer le matériel détérioré et lui demander « d’envoyer sur place des agents, afin d’une part de constater les dégâts et d’autre part, de remplacer le matériel endommagé… ».Jacquie Graffe a beau être sur la liste du Tapura, cela ne l’empêche pas pour autant de tacler l’inefficacité des services du Pays et en particulier celui de Luc Faatau.Le tavana a fait savoir au travers d’un communiqué que son courrier était resté lettre morte jusqu’à aujourd’hui, et que le conseil municipal décidait donc « par souci de sécurité publique » de financer sur fonds propres, la réhabilitation de la rambarde du pont Vaitupa. Hier, des agents communaux encadrés par la Police municipale ont été envoyés sur place afin de remplacer le matériel de sécurité dernièrement endommagé. Le montant des travaux n’a pas été communiqué.