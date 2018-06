Paea : les habitants vont avoir une adresse

Rédaction web avec Solène Barlot

Toutes les servitudes n’ont pas encore de nom, mais les maisons sont numérotées. L’adressage se poursuit à Paea. Un dispositif qui permet d’être en conformité avec la loi, mais aussi d’assurer plus de sécurité aux habitants.Tetavahi Marurai, chef d’équipe de la société Interoute, précise : " Cela consiste à faciliter l’intervention des pompiers par rapport à la situation de chaque maison, chaque servitude, aussi gendarmerie, police municipale et par la suite tout ce qui est lettres etc… "La majorité des habitants accueille la mesure avec enthousiasme. Noeline Tsiung, habitante du quartier Aou’a, explique : " Si cela facilite le travail de nombreuses personnes, je suis absolument pour. Souvent, nous avons des personnes qui sont à la recherche d’autres personnes et qui atterrissent dans nos quartiers… "Pour ce projet d’envergure, la mairie a débloqué plus de 30 millions de francs. Les élus de la commune espèrent rentrer dans leurs frais grâce à l’adressage. L’opération doit permettre d’envoyer des factures et ainsi récupérer les charges impayées. Jacquie Graffe, maire de Paea, souligne :"Les opérations ont pour objet la remise du courrier aux habitants de la commune et aussi pour la remise des taxes municipales. Les restes à recouvrir sont importants. Il s’agit de quelques centaines de millions. "L’OPT quant à elle risque de perdre les recettes des boites postales mais aussi de devoir engager plus de facteurs. L’entreprise pourrait bien être la grande perdante de l’adressage.