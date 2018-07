Paea : les auteurs d'un cambriolage arrêtés

D'après communiqué

Après être entrés dans les lieux par le toit, les malfaiteurs se sont attaqués au coffre fort à l'aide d'un chalumeau mais n'ont pu parvenir à leur fin. Ils sont repartis avec une grande quantité de tabac, jeux à gratter et autres biens divers.La brigade de Paea a été renforcée de la Cellule d'identification criminelle et du groupe d’enquête de lutte anti-cambriolage (structure mise en place à la compagnie des îles du Vent le 11 juin, spécialisée dans la lutte contre les cambriolages).L'enquête diligentée a permis d’identifier très rapidement les auteurs qui squattaient une maison sur un terrain situé face au magasin. Cinq individus dont deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue.Le principal instigateur était recherché par la DSP pour des faits similaires et pour lesquels il devra répondre. Il avait aussi participé une semaine auparavant à un cambriolage dans le même magasin de Paea.Jugés en comparution immédiate le lundi 2 juillet, les deux principaux auteurs sont condamnés à deux ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt.Le troisième individu a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour les faits de recel et de violation de domicile.Les deux mineurs seront convoqués devant le juge des enfants pour mise en examen.