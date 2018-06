Paea : la salle des jeunes de la paroisse de Ti’aiti bientôt rénovée

Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua et Mata Ihorai

Cela fait plus de 10 ans que les paroissiens de Ti’aiti attendaient ce grand chantier. Leur rêve va enfin se réaliser. Après des mois de mobilisation et de nombreuses récoltes de fonds, la première phase de réhabilitation des bâtiments est en passe d’aboutir. Un travail pas si facile au vu des moyens humains et financiers alloués. Taura’a Tereino, entrepreneur, souligne :« Actuellement, on a fait avec quatre personnes. On a réalisé cette salle trois mois. Je pense terminer tout ça au mois de novembre. Le plus dur ce sont surtout les finances. Il n’y a pas d’aide extérieure. »Les paroissiens ont fait de nombreux efforts pour que cette réhabilitation soit réalisée. Hanere Tetuaiteroi, pasteur de la Paroisse Ti’aiti de Paea, explique :« La foi joue beaucoup. »Près de 30 millions de francs auront été nécessaires à la réhabilitation de la salle des jeunes. Prochaine étape pour la paroisse : le temple.