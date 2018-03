Paea : la consommation d’alcool interdite sur de nombreux lieux publics

Rédaction web

Pour empêcher «la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur certains secteurs de la commune», une situation «de nature à créer des désordres matériels sur le domaine public, tout autant qu'à porter gravement atteinte à la santé et à la sécurité des jeunes gens », le tavana Jacqui Graffe vient donc de prendre un arrêté.La consommation d’alcool est désormais interdite dans de nombreux lieux publics de Paea. Autour des établissements scolaires mais aussi sur le site de la grotte de Mara'a, au fare va'a, au port de pêche de Pahiarepo ou encore aux abords des magasins et des lieux de stationnement des véhicules, pour ne citer que quelques exemples.Les mutoi et gendarmes de la commune pourront donc verbaliser les contrevenants.