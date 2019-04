Paea a désormais sa Miss et son Mister 2019

Ils étaient 10 du côté des garçons et 10 du côté des filles : hier soir, avait lieu l'élection de Miss et Mister Paea 2019 sur le thème de la bringue polynésienne. La dernière élection avait eu lieu il y a trois avec les sacres de Mehealani Tepou Miss Paea 2016, et Alma Hauata, Mister Paea 2016.Après 5 passages dont 4 (passage en tenue végétale, en maillot de bain, en tenue de ville et tenue de soirée) notés selon les critères de Miss Tahiti, le jury présidé par la chorégraphe Makau Foster a pris sa décision. C'est Heireiti Gooding qui a remporté la couronne de Miss Paea 2019. "Les autres candidates étaient vraiment redoutables. je suis très contente d'être l'ambassadrice de Paea 2019" a-t-elle déclaré. Harcher Pere, remporte quant à lui celle de Mister Paea 2019.