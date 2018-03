Pacifique : « la décharge flottante » fait trois fois la taille de la France

La production de plastique dépasse les 320 millions de tonnes par an. Une grande partie de ces sacs, bouteilles, emballages, filets de pêche abandonnés et microparticules dégradées s'agglutinent dans plusieurs zones des océans. Sous l'effet de tourbillons géants formés par les courants marins, ils menacent animaux et écosystèmes.C'est le plus important de ces vortex, connu comme la "grande zone d'ordures du Pacifique" (Great pacific garbage patch, GPGP), que sont allés scruter, à mi-chemin entre Hawaii et la Californie, les auteurs de l'étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Estimant que tout km2 contenant plus d'un kilo de plastique fait partie de cette poubelle du Pacifique, ils évaluent sa taille à environ 1,6 million de km2, soit trois fois la France continentale, même s'il ne s'agit pas d'une masse compacte.

En se basant sur la récolte de 1,2 million d'échantillons et sur des survols aériens, ils concluent aussi que 1,800 milliards de morceaux de plastique, pesant un total de quelque 80 000 tonnes, flottent dans ce magma qui "augmente de façon exponentielle".