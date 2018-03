POD 2018 : une campagne ciblée aux Marquises et îles Sous-le-Vent

Rédaction web

Cette année donc, comme en 2017, la distribution des comprimés de diéthylcarbamazine (DEC) et d’albendazole (ALB) se poursuit dans les écoles des îles Sous-le-Vent et du Sud des Marquises. Des ambassadeurs feront également une distribution dans ces archipels. La campagne a débuté le 1er mars et se terminera le 30 avril.Si les îles Sous-le-Vent et les Marquises sont particulièrement visées, il sera tout de même possible de prendre les comprimés dans d'autres archipels. Aux îles du Vent, Australes, Marquises Nord et Tuamotu- Gambier : la POD (Prise Observée Directe) des médicaments se fera dans toutes les structures de soins de la direction de la Santé.La prise des comprimés et particulièrement recommandée aux personnes exposées du fait de leur activité professionnelle ou familiale qui se rendent régulièrement aux îles Sous-le-Vent ou aux Marquises Sud.