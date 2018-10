PK 18 : une enquête avant la construction d’un équipement collectif

D'après un communiqué

La ville de Punaauia a acquis en 2017 un terrain de 3 300 msitué au PK 18, côté montagne, face à la plage de Vaiava, dans le but d’y construire un équipement collectif de proximité destiné aux habitants du secteur. Qu’il s’agisse au final d’une maison de quartier, d’un parcours santé ou d’un plateau sportif, avant de lancer tout projet de construction, la commune souhaite mener au préalable une enquête auprès des riverains afin de recueillir leurs attentes.Pour cela, elle a convié les associations du secteur à une réunion d’information qui s’est tenue ce lundi 8 octobre en fin de journée à la mairie de Punaauia. Cette rencontre avait pour objectif d’informer les associations sur le projet de construction de Vaiava Uta et de leur remettre des flyers afin qu’elles relayent cette information auprès de la population concernée. Il est ressorti lors de cette réunion des craintes au niveau de la sécurité et des nuisances sonores.À partir du lundi 22 octobre, et ce jusqu'au 14 décembre, deux agents de la commune iront à la rencontre des habitants du secteur, entre le PK 16 et le PK 18, afin de leur remettre un questionnaire qui permettra à la municipalité de prendre la meilleure décision pour satisfaire la population du quartier.