PARAU TAHITI : du 28 janvier au 1er février

Diffusée du lundi au vendredi à 17h20, l’émission vous donnera les clés pour surmonter la barrière de la langue et apprendre le tahitien plus simplement.



Depuis le lancement de l'émission, John Mairai vous propose la méthode du bien entendre, bien articuler, pour se faire bien comprendre. L'objectif est d'éviter la confusion des sons et des sens et ce avant de se lancer dans les dialogues et les récits.



Cette semaine, Parau Tahiti sera consacrée au pronoms personnels et à des exercices de perfectionnement.