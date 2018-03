Ouverture du dépôt des listes pour les Territoriales : comment devenir candidat?

Si vous avez 18 ans révolus, et que vous figurez sur les listes électorales de votre commune au 1 er janvier de l’année de l’élection, ou si vous pouvez justifier du paiement d’impôts communaux directs : vous êtes éligibles.

Sauf quelques cas particuliers…. le haut-commissaire actuel et les membres de son cabinet ne peuvent pas se présenter à l’élection. Ni ses prédécesseurs au cours des 3 dernières années. Ne peuvent être élus représentants non plus : les magistrats des juridictions administratives ou judiciaires, les membres des corps d’inspections de l’Etat, le secrétaire général du gouvernement, le directeur de cabinet du Président, les officiers de l’armée de Terre, de l’Air et de la Marine, et les gendarmes en exercice.



Se présenter à l’élection est une formalité gratuite, en revanche, la campagne, elle, a un coût.

204 000 électeurs sont comptabilisés. Les candidats devront fournir 214 000 professions de foi et 450 000 bulletins de vote pour le 1 er tour.



Les dépenses sont plafonnées à 22 millions de francs pour les listes présentes uniquement au 1 er tour. 30 millions pour celles présentes aux deux tours. Les candidats peuvent se faire rembourser jusqu’à 45% de leurs dépenses s’ils ont totalisé 3% minimum des suffrages exprimés.