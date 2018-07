Ouverture de la 5ème édition du Farereira’a

PROGRAMME

- 18 heures : finale du solo 'ori Tahiti ( des 5 à 12 ans)- 18h30 : prestations de Noelani et Hui tarava ('ote'a tahito)- 19h30 : finale du solo 'ori Tahiti ( des 13 à 26 ans)- 20 heures : prestations de Noelani, Te mana o te ra, Hui tarava et Te varua 'ori (ahuroa)- 18 heures : Nemenzo's te fare- 18h30 : concours junior de 5 à 12 ans- 19 heures : Te mana o te ra- 20 heures : concours senior de 13 ans et plus, vahine et tane- 20h15 : Noelani- 20h30 : Hui tarava- 21 h 30 : remise des prix