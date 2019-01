Ouverture d'un espace parents d'élèves au collège Henri Hiro

Inauguré ce mercredi matin, l'espace parents d'élèves des classes de 6ème se veut être un lieu convivial d’écoute et de partage d’expériences pour dénouer des situations du quotidien et retrouver plus de sérénité et de confiance au sein de la famille. Voulu par les professeurs, c’est un espace de parole pour que chacun puisse s’exprimer librement, être écouté et soutenu dans son rôle de parents. Plusieurs ateliers y sont organisés autour d’un thème (les règles de vie à la maison et à l'école, l'éducation bienveillante...) qui aura été préalablement annoncé aux parents d'élèves.



"On oublie un peu notre rôle de professeur durant quelques heures et cela nous permet d'échanger avec les parents sur d'autres sujets plutôt que de sermonner leurs enfants. On a besoin du soutien des parents pour avancer et nous aider à accompagner leurs enfants vers la réussite" explique Djenna Bourliere, professeure de mathématiques.



La bibliothèque du collège se transforme donc le temps d’une matinée en un café parents-professeurs. Tous sont réunis pour parler du passage de l’école au collège, un cap que parents et enfants appréhendent souvent. Il est question de partager une interrogation, de se libérer d’une inquiétude ou encore de rapprocher l’école des parents qui en ont peur.