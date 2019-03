Outumaoro : au cours d’une bagarre il se fait percuter par une voiture

Rédaction web

Vers 21 heures samedi, du côté de Outumaoro, une beuverie en bord de route a tourné au vinaigre quand deux frères et un troisième homme se mettent à se provoquer verbalement.L’un des frères traverse la chaussée pour insulter l’homme. Ce dernier veut faire de même, mais au moment même où il foule la route, une voiture de type fourgon passe et le percute.Souffrant d’une fracture à la jambe et de contusions, il a été transporté à l’hôpital.Une trentaine d’individus se trouvaient sur les lieux au moment des faits. La police municipale, première à être intervenue, a dû faire appel aux forces de la gendarmerie pour éviter d’autres débordements.