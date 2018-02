Outre-mer : Girardin lance de nouveaux objectifs pour le service militaire adapté (SMA)

AFP

Lors d'un discours jeudi soir à l'occasion d'un colloque sur le SMA au Conseil économique, social et environnemental (Cese), la ministre a dévoilé le projet SMA2025, qui prévoit "sept axes d’évolution", pour ce système d'insertion via les armées à destination des jeunes décrocheurs scolaires, chômeurs ou en risque de désocialisation, lancé en Outre-mer en 1961."Ce dispositif unique et original en a non seulement inspiré d’autres dans l'Hexagone, mais il a aussi atteint l'objectif qui lui avait été fixé de pouvoir accueillir 6 000 bénéficiaires", a salué la ministre. C'est le ministère des Outre-mer qui finance à plus de 90% le budget total du SMA, masse salariale incluse.Parmi les objectifs assignés, elle souhaite notamment "inscrire le SMA dans la dynamique de l’alternance, en jouant non seulement le rôle de +sas+ de préparation, mais aussi en favorisant l’intégration directement en deuxième année d’une formation qualifiante ou diplômante", et l'inscrire "dans une dynamique de formation qualifiante -c'est-à-dire avec certification et titre professionnels".La ministre veut aussi "lancer un plan Erasmus SMA", pour "développer la mobilité inter-outre-mer des volontaires", et souhaite également que le SMA ouvre "des formations spécifiques sur les métiers du numérique".Enfin elle a demandé de "renforcer l'accompagnement médical, psychologique et social des jeunes" accueillis, qui "bien souvent", arrivent avec "un passé parfois déjà très lourd".La ministre a rappelé que 127 postes de cadre seront ajoutés sur le quinquennat, "dont 20 cette année".Elle a aussi souligné la monté en puissance du dispositif, rappelant que le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé en décembre à Nouméa que 80 volontaires supplémentaires seront accueillis au SMA de Nouvelle-Calédonie. "Le Premier ministre a évoqué (...) l'option d’une installation à Bourail, à la limite entre les Provinces Nord et Sud. Celle-ci fait l'objet d'une expertise" qui servira de base à la décision, a-t-elle dit.Enfin, à Mayotte, "le bataillon du SMA devient un régiment. C’est une décision symbolique qui témoigne de l'importance donnée au dispositif mahorais dans le bassin régional", a insisté la ministre.