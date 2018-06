Où et quand trouver les manèges du Tiurai ?

Rédaction web avec Tamara Sentis

Du coté de Vaitupa, la fédération des forains de Faa’a a fait l’acquisition de 15 manèges flambants neufs. Ils viennent d’arriver sur le territoire et sont actuellement en train d’être installés. Vous pourrez les essayer dès la semaine prochaine, l’ouverture des papio du motu Ovini de Faa’a est prévue vendredi 22 juin.Du côté d’Outumaoro, on est plus précoce. Les manèges du bas de la RDO accueillent déjà le public. Ils ont ouvert à 15 heures ce vendredi après-midi, quelques heures après avoir réussi avec succès la visite de la commission de sécurité. Ils resteront ouverts en semaine jusqu’à minuit et le vendredi et samedi jusqu’à 2 heures du matin. Et ce, jusqu’au 19 août.Les manèges "La Joie", très prisés des enfants en bas âges, sont contraints de déménager cette année, pour laisser place aux Championnats du monde de va’a à Aorai Tini Hau. Vous pourrez les retrouver sur le site de l’ancien Hôpital Mama’o, à compter du 29 juin, et jusqu’au 12 août.